VIDEO - La Lazio crolla all'Olimpico, vince la Salernitana 3-1: gol e highlights del match

Sconfitta inaspettata per la Lazio, che va in vantaggio ma alla fine perde in casa contro la Salernitana. 3-1 il risultato finale in favore dei campani all’Olimpico: vantaggio biancoceleste firmato da Zaccagni, poi rimonta ospite con Candreva, Fazio e Dia. Nel finale ira per la Lazio per l’ammonizione rimediata da Milinkovic-Savic (era diffidato e salterà il derby). Di seguito gol e highlights del match. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app)