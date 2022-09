VIDEO - La Lazio si fa riprendere al 92': gli highlights della sfida di Marassi

Dopo il bel successo contro l'Inter, la Lazio compie un passo indietro dal punto di vista del risultato ma non della prestazione.

Dopo il bel successo contro l'Inter, la Lazio compie un passo indietro dal punto di vista del risultato ma non della prestazione. I biancocelesti di Maurizio Sarri hanno pareggiano 1-1 in casa della Sampdoria. Parte forte la squadra biancoceleste passando in vantaggio con Ciro Immobile, imbeccato magistralmente da un tacco di Milinkovic-Savic. Al 92' un errore di piazzamento difensivo permette Gabbiadini di firmare il pari. Di seguito i gol e gli highlights della sfida di Marassi.