VIDEO - La Roma batte la Cremonese con un gol in mischia: gli highlights del match

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma vince ancora una volta di misura, sprecando tanto, raccogliendo l'infortunio di Zaniolo ma ottenendo comunque i tre punti che fortemente voleva per continuare in questo inizio di stagione perfetto. Per la squadra di Mourinho gol decisivo di Smalling, che risolve una mischia in aria con un colpo di testa decisivo, in grado di battere Radu e tenere la Cremonese a 0 punti in classifica. Di seguito gol e highlights della gara ufficiali della Lega Serie A (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app)