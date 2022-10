VIDEO - La Roma vince 2-1 all'Olimpico, ma che fatica contro il Lecce in dieci! Gli highlights

Decide il rigore di Dybala ad inizio ripresa, dopo le reti nel primo tempo di Smalling e Strefezza.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma batte il Lecce 2-1 all'Olimpico. Decide il rigore di Dybala ad inizio ripresa, dopo le reti nel primo tempo di Smalling e Strefezza. Salentini in dieci per oltre 70' per l'espulsione di Hjulmand. Sul rigore calciato si infortuna gravemente Dybala. Di seguito gol e highlights dell'incontro. Di seguito gli highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app