VIDEO - Le ultime sull'Inter: 4 giocatori acciaccati, Conte valuta due moduli per il San Paolo

Quella terminata è stata una settimana improntata alla tattica in casa Inter. Si riparte il 13 giugno contro il Napoli, in palio c'è la finale di Coppa Italia, e sono cominciati anche gli acciacchi dopo i carichi importanti. I contrattempi più importanti riguardano Godin e Vecino, anche De Vrij e Bastoni non sono al top, ma tutti puntano ad esserci. Conte studia varie soluzioni, c'è Ranocchia in preallarme per far coppia con Skriniar, in mezzo scalpitano Sensi ed Eriksen, ma il tecnico valuta una soluzione che possa oscillare tra il 3-5-2 ed il 3-4-1-2. Di seguito il servizio di Sky Sport 24 (disabilita Adblock per la visione da pc, clicca sul link da app).