VIDEO - Milan beffato dalla Roma al 93': da 2-0 a 2-2 in 6', gol e highlights del match

Partita dal finale inaspettato e fibrillante quella di San Siro tra Milan e Roma.

Partita dal finale inaspettato e fibrillante quella di San Siro tra Milan e Roma. La squadra di Pioli la indirizza nel primo tempo con Kalulu e nel secondo trova il raddoppio con Pobega che sembra consegnare il successo finale ai rossoneri, masi fa rimontare nel finale dalla Roma in 6'. I giallorossi sfruttano al meglio due calci d'angolo e vanno in rete con Ibanez e Abraham.