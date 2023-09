GIOVANILI TEDESCO, BUONA LA PRIMA: GLI AZZURRINI BATTONO IL PALERMO AL DEBUTTO IN PRIMAVERA 2 Comincia bene l'avventura di Andrea Tedesco sulla panchina della Primavera. Al debutto in Primavera 2, dopo la retrocessione dello scorso anno con Frustalupi alla guida, gli azzurrini si impongono sul Palermo: 2-0 grazie alle reti di De Chiara dopo cinque minuti e Rossi... Comincia bene l'avventura di Andrea Tedesco sulla panchina della Primavera. Al debutto in Primavera 2, dopo la retrocessione dello scorso anno con Frustalupi alla guida, gli azzurrini si impongono sul Palermo: 2-0 grazie alle reti di De Chiara dopo cinque minuti e Rossi... LE ALTRE DI A VIDEO - MILAN DEMOLITO DALL'INTER, IL DERBY FINISCE 5-1 PER I NERAZZURRI, GLI HIGHLIGHTS Milano è ancora nerazzurra. L'Inter batte nettamente il Milan nel primo derby stagionale, confermando la tendenza degli ultimi scontri diretti. Milano è ancora nerazzurra. L'Inter batte nettamente il Milan nel primo derby stagionale, confermando la tendenza degli ultimi scontri diretti.