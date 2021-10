VIDEO - Milan, ecco lo svincolato Mirante: visite mediche prima della firma

Antonio Mirante riparte dal Milan. I rossoneri, che hanno perso per infortunio Maignan, hanno deciso di puntare sull'esperto portiere, svincolato dopo l'esperienza a Roma. Come raccolto da TMW l'estremo difensore è arrivato pochi minuti fa alla clinica Columbus per sostenere le visite mediche con il club rossonero.

