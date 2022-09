VIDEO - Milik non basta, Juventus dominata dalla Fiorentina ma finisce 1-1: gli highlights

Terzo pareggio in cinque gare per la Juventus, che non va oltre l'1-1 in casa della Fiorentina.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Terzo pareggio in cinque gare per la Juventus, che non va oltre l'1-1 in casa della Fiorentina. Al gol in avvio di Milik ha risposto alla mezz'ora Kouamé: i viola hanno poi cestinato l'opportunità di firmare il sorpasso con l'errore dal dischetto di Jovic, ipnotizzato da un provvidenziale Perin. Di seguito gol e highlights dell'incontro.