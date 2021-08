VIDEO - Roma accoglie Abraham: tanti tifosi all'aeroporto, cori e applausi per la nuova punta

Tammy Abraham è un nuovo giocatore della Roma. Il blitz di Tiago Pinto a Roma ha portato i suoi frutti, l'attaccante proveniente dal Chelsea è atterrato pochi minuti fa nella Capitale in compagnia del general manager giallorosso. La Roma sborserà 42 milioni più 3 di bonus, mentre il bomber inglese percepirà 5 milioni netti annui più 1 di bonus che, grazie al Decreto Crescita, peseranno sul bilancio della Roma per circa 7,5 milioni. Il Chelsea ha mantenuto la possibilità di riacquistare il calciatore dopo la seconda stagione per una cifra pari a 80 milioni di euro, mentre non risulta l'inserimento nell'accordo di una clausola rescissoria. Tantissimi i tifosi che hanno accolto l'inglese al suo atterraggio a Ciampino.