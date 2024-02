VIDEO - Salernitana, durissima contestazione dei tifosi: "Mercenari pezzi di m****"

Dopo la sconfitta di oggi, i tifosi della Salernitana hanno richiamato la squadra sotto la Curva Sud: lancio di fumogeni e torce e cori di contestazione

Il clima in casa Salernitana è tutt'altro che sereno. Quella di oggi contro il Monza è la quarta sconfitta di fila, l'ottava nelle ultime otto gare. La vittoria per i granata manca dal 30 dicembre, in occasione del successo in trasferta 1-0 contro l'Hellas Verona. La classifica vede attualmente gli uomini di Liverani sempre più fanalino di coda del campionato: sono 7 i punti di distanza dalla zona salvezza.

A causa della difficile situazione, dopo il fischio finale i tifosi hanno richiamato sotto la Curva Sud la squadra, che era già rientrata negli spogliatoi. Lancio di torce e fumogeni in campo, e cori di durissima contestazione: "Vergognatevi!" e ancora "Mercenari pezzi di m****"