VIDEO - Salernitana travolta, il Sassuolo inguaia Nicola: gli highlights del 5-0

Il Sassuolo asfalta al Mapei la Salernitana con un roboante 5-0.

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il Sassuolo asfalta al Mapei la Salernitana con un roboante 5-0, facendo piombare in una crisi piuttosto profonda Davide Nicola. Apre i conti Laurentié dopo 12', poi le reti di Pinamonti (su rigore), Thorstvedt, Harroui e Antiste affossano i campani e regalano a Dionisi il terzo successo in questo campionato. Di seguito gol e highlights dell'incontro. Di seguito gli highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app