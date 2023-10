VIDEO - Solita Juve, ma due corner mettono ko il Torino: gol e highlights

I bianconeri salgono a 17 punti dopo otto partite, mentre il Toro resta fermo a quota 9

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus ha vinto il Derby della Mole battendo 2-0 il Torino che non s'è mai visto in campo. Le due reti sono state segnate da Gatti e Milik nel secondo tempo su situazioni di palla inattiva. I bianconeri salgono a 17 punti dopo otto partite, mentre il Toro resta fermo a quota 9. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).