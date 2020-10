VIDEO - Terribile infortunio per l'ex obiettivo azzurro Arias: agghiacciante frattura della caviglia

Agghiacciante infortunio durante Colombia-Venezuela valida per le qualificazioni mondiali. Ad inizio gara l'ex obiettivo del Napoli Santiago Arias, passato recentemente dall'Atletico al Bayer Leverkusen, affronta in velocità Machis (poi espulso) e la gamba sinistra gli rimane piantata nel terreno subendo una torsione alla caviglia che sembra quasi staccarsi dal piede. "Dio mio, terribile", il commento incredulo dei telecronisti sudamericani. La carriera dello sfortunato laterale colombiano ora è seriamente a rischio.

Santiago Arias's injury for Colombia which left Venezuela's Dawin Machis in tears 😢 #SilverSports pic.twitter.com/9ZjF2K7858