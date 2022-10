VIDEO - Tomori e Diaz stendono la Juve: a San Siro vince il Milan 2-0, gol e highlights

I rossoneri, in attesa dei match di domani di Napoli e Atalanta, agguantano il primo posto provvisorio della Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Con un gol per tempo, firmati da Tomori e Brahim Diaz, il Milan ha ragione della Juventus. I rossoneri, in attesa dei match di domani di Napoli e Atalanta, agguantano il primo posto provvisorio della Serie A. Di seguito gol e highlights dell'incontro. Di seguito gli highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app