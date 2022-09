VIDEO - Vlasic basta al Torino per battere il Lecce: gol e highlights del match

Il Torino si rilancia, dimentica i tre gol subiti a Bergamo (altro clean sheet per Milinkovic-Savic), e si mette a -3 dalla vetta, -1 da Napoli e Milan,

All'inizio gli strascichi della prima sconfitta stagionale, nel turno infrasettimanale con l'Atalanta, il Torino sembrava sentirli addosso. Poi, pian piano, se ne sgrava, comincia ad appigliarsi alla qualità dei suoi trequartisti e passa a pochi minuti dall'intervallo con uno di loro, Nikola Vlasic (terzo gol consecutivo), sempre più leader tecnico della formazione di Juric.

E' il momento in cui il Toro svolta, prende fiducia, comincia a giocare. Non la chiude, alla fine soffro pure un po', ma tiene fino alla fine il vantaggio e batte il Lecce. E il Torino si rilancia, dimentica i tre gol subiti a Bergamo (altro clean sheet per Milinkovic-Savic), e si mette a -3 dalla vetta, -1 da Napoli e Milan, nel gruppone al quarto posto. L'Olimpico Grande Torino esplode al triplice fischio, infiammato dalla giocata di Nikola Vlasic. In basso le immagini del match