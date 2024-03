Vince la noia allo Stadium: Juve e Genoa tornano negli spogliatoi sullo 0-0

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Terminato il primo tempo tra Juventus e Genoa, partita ancora ferma sullo 0-0 all'intervallo.

Poca Juve, fischi Stadium. Momenti di sospensione nel riscaldamento: Chiesa, scelto titolare da Allegri, lamenta un problemino al costato ma nulla di tanto grave da non permettergli di essere in campo. Ritmi lenti in avvio, ne approfitta il Genoa che già in avvio costruisce qualche situazione interessante, arrivando al tiro con Bani e Vitinha, i quali sbattono su uno Szczesny reattivo. Manca precisione alla Juve per larghi tratti, Allegri in panchina sembra irrequieto. A togliere lo zero dalla casella "tiri in porta" per la Juventus serve Gatti, con un destro dalla lunga distanza dopo quasi mezz'ora, facile da gestire per Martinez. È sempre Gatti il più pericoloso dei suoi, indice di voglia di incidere ma anche di una certa sterilità offensiva complessiva della Signora. Tanti errori tecnici, la prima frazione vede un Genoa ancora capace di arrivare là davanti in maniera regolare. 0-0 all'intervallo, qualche fischio dello Stadium per la Juve.