Vince la paura al Via del Mare: lo scontro salvezza tra Lecce e Spezia finisce 0-0

Tanta tensione e pochissime emozioni, come preventivato alla vigilia. Lo scontro salvezza tra Lecce e Spezia si è chiuso sullo 0-0. 90' minuti di lotta in mezzo al campo in cui i liguri hanno cercato di creare gioco in fase offensiva, ma la solidità giallorossa ha impedito qualsiasi velleità di dominio. Gambe bloccate e ritmi compassati.

Nei primi 20 minuti i liguri hanno cercato di spaventare i padroni di casa, prima con la conclusione sul fondo di Nzola, poi sullo schema sviluppato da calcio d'angolo per liberare al tiro Esposito. La squadra di Baroni ha quasi rinunciato ad attaccare lasciando il possesso palla agli ospiti, ma le trame difensive dei salentini hanno bloccato ogni varco. Nel finale l'occasione più clamorosa è stata lo Spezia: rocambolesca azione in area di rigore per la squadra di Semplici con la conclusione con il destro di Ekdal che ha trovato la grande parata di Falcone.