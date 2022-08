Violazione FPF, la Juve cerca l'accordo con la Uefa per evitare sanzioni

A settembre dovrebbero arrivare una serie di provvedimenti per un totale di 20 club europei in tema di Fair Play finanziario

TuttoNapoli.net

Secondo quanto scriveva ieri il Times, a settembre dovrebbero arrivare una serie di provvedimenti per un totale di 20 club europei in tema di Fair Play finanziario: tra le italiane a rischiare sono Inter, Roma e Juventus, con le prime due che rischiano una multa e delle limitazioni al mercato. Ancora più complicata la posizione dei bianconeri, vista la battaglia legale in atto per la Superlega.

A tal proposito scrive così l'edizione odierna sul Corriere dello Sport: “Da ambienti vicini alla società bianconera si sostiene decisamente il contrario, cioè l’esistenza di un negoziato come per le altre società, che finirà per trasformare l’intero provvedimento sanzionatorio in una sorta di settlement agreement mascherato. Ovvero, l’impegno a mettere a posto i conti in cambio di una mano leggera da parte del regolatore. In ogni caso, trapela fiducia, anche se il titolo Juventus ha perso ieri il 5% su voci di punizioni esemplari”.