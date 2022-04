Vittoria di misura del Verona: 1-0 al Genoa e prima sconfitta per Blessin

Il Genoa perde la prima partita dell'era Blessin dopo otto partite: il killer del Grifone è Giovanni Simeone

Il Genoa perde la prima partita dell'era Blessin dopo otto partite: il killer del Grifone è Giovanni Simeone, che permette a Tudor di restare sulla scia delle prime 8 a soli 5 punti dall'8° posto della Fiorentina.

L'argentino ci mette solo cinque minuti per mettere il sigillo sul match grazie alla invenzione di Bessa, capace di pescarlo dentro l'area del Grifone. Il Cholito è bravo a prendere posizione e a segnare in spaccata mettendo la palla alle spalle di Sirigu. L'Hellas potrebbe raddoppiare almeno in un paio d'occasione, con Sirigu che però decide di chiudere i pali.

Blessin prova a cambiare mandando in campo Yeboah in avanti, cercando quel peso offensivo che nel primo tempo non si è mai sentito, ma senza riuscirci. La vera svolta per il Grifone potrebbe arrivare al 68' col subentrato Piccoli, ma la conclusione al volo, dopo il buco di Casale, è debolissima. Ultima fase di gioco decisamente confusa al Bentegodi, con la partita che viene continuamente interrotta favorendo i padroni di casa in vantaggio ma non in controllo del match. Dopo 7 pareggi e una vittoria il Genoa cade per la prima volta dopo l'arrivo di Blessin. Il Verona torna alla vittoria dopo tre partite e conferma un rendimento ai piedi delle grandi, che gli permetterà di vivere senza pressioni le ultime sette partite di campionato.