VIttoria inutile per l'Inter: i tifosi delusi lasciano San Siro a fine primo tempo

A San Siro non serve una netta vittoria dell'Inter, che batte 3-0 la Sampdoria, per vincere lo scudetto. Il Milan passa infatti a Reggio Emilia contro il Sassuolo e i nerazzurri si devono accontentare della seconda posizione. A sbloccare il match ci pensa il solito Perisic al 50', che poi si infortuna al gemello mediale, da valutare la sua condizione nei prossimi giorni. Poi una doppietta di Correa al 56' e 58', che non segnava da fine ottobre, chiude l'ultima gara del campionato nerazzurro. Grande delusioni per i tifosi interisti, che già al termine del primo tempo hanno abbandonato lo stadio San SIro visto il 3-0 con il quale il Milan aveva chiuso la prima frazione di gioco a Reggio Emilia.