Vittoria-salvezza per lo Spezia: Gyasi inguaia il Venezia allo scadere

Un gol pesantissimo di Gyasi in pieno recupero regala la vittoria allo Spezia nello scontro diretto con il Venezia. 1-0 per gli aquilotti, una vittoria che vale quasi mezza salvezza.

Thiago Motta sceglie Gyasi dal'1, nel Venezia c'è Cuisance.

Thiago Motta schiera i suoi con il 4-3-3, che può diventare anche un 4-3-2-1 visti gli interpreti offensivi. Davanti a Provedel, difesa con Amian, Erlic, Nikolaou e Reca. Maggiore, Kiwior e Bastoni in mediana, mentre in avanti Gyasi falso nueve e Kovalenko-Agudelo come coppia di esterni offensivi. Modulo speculare da parte di Bertolini (vice di Zanetti, oggi squalificato), che piazza Ebuehi, Caldara, Ceccaroni e Haps davanti a Maenpaa. Vacca in regia, con ai lati Cuisance e Ampadu. Completa l’undici iniziale il tridente offensivo formato da Aramu, Okereke e Johnsen.

Primo tempo che vive di fiammate, Aramu fermato dalla traversa

La squadra di casa parte forte e nei primi 15 minuti di gioco tiene in mano il pallino del gioco: tanto possesso per gli aquilotti, che danno l'impressione di voler comandare il match fin dal fischio d'inizio. Tuttavia, lo sprint iniziale dei padroni di casa, termina dopo poco. Il Venezia riesce a prendere le misure alla squadra di Thiago Motta, che abbassa notevolmente il ritmo. Inizia così una lotta intensa a centrocampo, con qualche fiammata dei singoli. Poco dopo la mezz'ora la gara si anima. Il Venezia si salva grazie alla super parata di Mäenpää sul tiro a botta sicura di Bastoni. Parata di puro istinto del portiere dei lagunari che dà il via al contropiede del Venezia. Questa volta il miracolo è di Elric, autore di una chiusura fantastica su Okereke, fermato al momento della conclusione. Al minuto numero 37 il Venezia ha un'altra grande occasioni per passare in vantaggio. Calcio di punizione dalla distanza calciato in maniera fantastica da Aramu. La palla passa sopra la barriera, si abbassa e si stampa sull'incrocio dei pali. E' l'ultima emozione del primo tempo, che finisce 0-0.

Grande equilibrio nella ripresa

La musica non cambia nel secondo tempo, le due squadre continuano a darsi battaglia ma senza prevalere l'una sull'altra. La gara continua a vivere di fiammate dei singoli, come la conclusione di Ebuehi fermata da Provedel o il tiro incrociato di Aramu che finisce sul fondo. Col passare dei minuti, i ritmi calano e la gara diventa sempre più spezzettata, con tanti falli da entrambe le parti e con l'arbitro costretto a tirare fuori il cartellino giallo per tenere la situazione sotto controllo. A pochi minuti dalla fine, lo Spezia ha una grande occasione per sbloccare la partita: colpo di testa di Manaj da ottima posizione, super parata di Mäenpää che salva i suoi ancora una volta.

Gol pesantissimo di Gyasi

In pieno recupero Gyasi segna un gol pesantissimo. Caldara sbaglia l'appoggio di testa, regalando il pallone a Manaj. Tiro a giro dell'attaccante, che trova la parata dell'ottimo Mäenpää. Sulla ribattuta Haps non riesce a spazzare e si fa superare da Gyasi, che manda il pallone in rete. Un gol pesantissimo che fa volare lo Spezia a quota 32 punti, con 10 punti di vantaggio sulla coppia formata da Genoa e Spezia.