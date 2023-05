Vlahovic dopo Lukaku: FIGC pronta a muoversi per il giallo dopo gli insulti razzisti

Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola conferma che la FIGC è pronta a muoversi in prima persona in merito all'espulsione recapitata a Vlahovic

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola conferma che la FIGC è pronta a muoversi in prima persona in merito all'espulsione recapitata a Vlahovic dall'arbitro Doveri. L'attaccante serbo, ripetutamente etichettato come 'zingaro' dai tifosi della Dea durante la partita, dopo il gol il s'è messo il dito davanti al naso in segno di silenzio e tanto è bastato a Doveri per andare ad ammonirlo.

La FIGC attende ora le motivazioni dell'ammonizione di Vlahovic, ma qualora fosse solo per aver reagito ai cori discriminatori - nel momento in cui questa ammonizione dovesse far scattare la squalifica prima della fine del campionato (ma Dusan è al primo giallo) - il presidente Gravina sarebbe pronto a impugnare la decisione.