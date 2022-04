Vlahovic fa già discutere, Gazzetta: "Alla Juve mancano idee per farlo segnare!"

Il serbo è un attaccante con un gran senso del gol, però come tutti va messo nelle condizioni di poter cercare la porta con una certa assiduità.

La Juventus di Massimiliano Allegri, che stasera affronterà il Cagliari con l’obiettivo di cancellare la sconfitta con l’Inter, con cui si è spenta definitivamente ogni residua speranza di scudetto, aveva problemi a fare gol prima e li ha ancora adesso. Dusan Vlahovic ha fatto e fa quel che può, ma a quanto pare non basta. Il serbo è un attaccante con un gran senso del gol, però come tutti va messo nelle condizioni di poter cercare la porta con una certa assiduità. Alla Fiorentina, dove ha realizzato 17 centri in questo campionato, segnava un gol ogni 114 minuti, ora siamo a uno ogni 158. Oltre ai gol, che Dusan ha sicuramente nelle gambe, alla Juventus mancano le idee, che le servono per ritrovare il proprio centravanti. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.