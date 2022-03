Vlahovic flop al Franchi: "Spaesato e intimidito tra fischi e contestazione"

La notte del ritorno a Firenze con la maglia della Juventus, non è stata una passeggiata per Dusan Vlahovic che ha ricevuto i fischi dei quasi 30mila

La notte del ritorno a Firenze con la maglia della Juventus, non è stata una passeggiata per Dusan Vlahovic che ha ricevuto i fischi dei quasi 30mila presenti, qualche becero coro razzista e anche una marcatura che lo ha reso quasi inoffensivo anche se alla fine è uscito dal campo potendo festeggiare una vittoria insperata al 92'. Per La Gazzetta dello Sport ha "personalità" quando sfida la Fiesole nel riscaldamento, poi però in campo va peggio anche perché "partecipa meno del solito". Il Corriere dello Sport scrive che "il Franchi e Igor gli tolgono calma e pericolosità" e poi aggiunge che "da uno come lui c'è da aspettarsi molto di più".

I voti

TMW: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 6

La Stampa: 5

TuttoJuve: 5,5