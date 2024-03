Vlahovic, il danno oltre la beffa: super multa per il rosso col Genoa

Il cartellino rosso rimediato contro il Genoa porterà nei prossimi giorni a quantificare in circa 70 mila euro la multa che la Juventus comminerà al bomber

Il cartellino rosso rimediato contro il Genoa porterà nei prossimi giorni a quantificare in circa 70 mila euro la multa che la Juventus comminerà a Dusan Vlahovic. L'importo, secondo il regolamento interno al club, corrisponde al 5 % dello stipendio mensile lordo. Vlahovic salterà la prossima sfida di campionato contro la Lazio creando non pochi problemi ad Allegri che non può disporre neanche di Milik. Pronto il rilancio di Kean.