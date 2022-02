Vlahovic, in Serbia esagerano: "Oramai per lui il limite è soltanto il cielo"

“Oramai per lui il limite è solo il cielo”. Non usa mezzi termini il quotidiano serbo Politika per descrivere l’impatto di Dusan Vlahovic con la Juventus. Dopo il gol nell’esordio contro il Verona, ieri sera l’ex Fiorentina ha risolto la difficile sfida contro il Sassuolo ai quarti di Coppa Italia con un’azione personale travolgente, conclusa col tiro che ha portato all’autogol di Ruan Tressoldi. Vlahovic, si legge ancora, è riuscito ad incantare i gusti degli esigenti tifosi italiani in pochissimo tempo ed il futuro sarà tutto suo.