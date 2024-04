Vlahovic spreca, il derby di Torino non si sblocca: 0-0 all'intervallo

TuttoNapoli.net

Le occasioni migliori le ha la Juventus, ma Dusan Vlahovic le spreca entrambe. Il primo tempo del derby della Mole, giocato meglio dai bianconeri rispetto al Torino, si chiude così sul risultato di 0-0.

Chiesa è ispirato e si vede, è lui a metter subito un paio di compagni in porta. Vlahovic, tutto solo da due passi sull'invito del compagno, spara sul palo. Più complicata l'occasione che, passando per Cambiaso, arriva a Locatelli: tiro alto, nessun pericolo per Milinkovic-Savic. Il derby si infiamma. La gara si innervosisce col passare dei minuti. Gatti e Zapata si scambiano convenevoli, il colombiano chiude con un colpo in pancia al difensore bianconero. Non è chiaro se intenzionale, ragion per cui Maresca non prende provvedimenti e il VAR non richiama al monitor il direttore di gara.

Altra chance per Dusan. Alla mezz'ora, merito di una scorribanda di Gatti, altra occasionassimo per Vlahovic: questa volta è bravo Milinkovic-Savic a dire di no. Nel finale, i primi veri segnali granata nell'area Juve: Vlasic manda a lato il cross di Bellanova dalla destra. Appena prima del duplice fischio, il settimo giallo stagionale di Gatti, che nel tentativo di girata aerea colpisce sul volto Buongiorno.