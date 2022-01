Vlahovic verso la Juve, La Curva Fiesole contro il giocatore: "Gobbo di m..."

"Gobbo di merda". Nella notte, la parte più calda del tifo fiorentino, non ha perso tempo per dire la propria sul caso Dusan Vlahovic e il suo ormai probabile passaggio alla Juventus. Uno striscione è stato affisso nei pressi del Centro Sportivo "Davide Astori", dove si allenano quotidianamente i viola, con un messaggio inequivocabile: "Il rispetto non si conquista con i goal. Vlahovic uomo di merda", firmato Curva Fiesole. Il clima in città è pesantissimo dopo le notizie di ieri sera, con molti tifosi viola in subbuglio per il potenziale accordo con la rivale di sempre, che negli ultimi anni ha già accolto altri "gioielli" fiorentini come Bernardeschi e Chiesa.