Zamparini tuona su Dybala: "Deve andare via dalla Juventus! Cr7 occupa tutto lo spazio..."

Maurizio Zamparini a difesa di Paulo Dybala, L'ex presidente del Palermo, che portò in Italia l'attaccante argentino nel 2012 e poi lo cedette alla Juventus tre anni dopo, s'è così espresso ai taccuini di 'Tuttojuve.com' sul momento di difficoltà della Joya: "Dybala è uno dei più grandi calciatori che attualmente giocano in Europa, ma non è il punto di riferimento della Juventus. Il Barcellona ha da oltre dieci anni Messi, il PSG è illuminato dalle giocate di Neymar mentre qui tutti i palloni giocabili arrivano a Ronaldo che gli occupa lo spazio. In una squadra deve essere l'uomo faro, altrimenti è inutile. Lo hanno messo a fare l'attaccante, l'esterno e il centrocampista, per questo non rende. Se provassero a far ciò con Messi nel suo club come succede all'Argentina, non farebbe più niente. Semplicemente perché non giocano per lui".

Quindi Dybala, a suo avviso, deve esser più libero in campo? "Sì, Dybala deve essere avere la stessa libertà che Messi ha nel Barcellona. Ho visto la partita con il Genoa, quando era libero non veniva quasi mai servito. A Paulo devi dare sempre il pallone: per la sua affidabilità che non gliela fa perdere, per le sue giocate sempre illuminanti e per la sua imprevedibilità perché nessuno palla al piede è in grado di capire che cosa farà".

Sul futuro di Dybala, Zamparini non ha dubbi: "Deve andar via dalla Juventus, che sarebbe ugualmente grande anche senza di lui, e dal calcio italiano, perché qui prima del talento viene la tattica. Resto sempre dell'idea che non firmerà il rinnovo di contratto. La Juventus deve tutelare una sua risorsa e non può deprezzarlo, chiaramente non potrà mai dire pubblicamente il perché è stato lasciato fuori. I tifosi, altrimenti, non sarebbero affatto contenti".