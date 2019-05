Zanetti: "L'anno prossimo sarà l'Inter del rispetto, così costruiremo qualcosa"

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in occasione dell'incontro con Papa Francesco di oggi e si è proiettato alla prossima stagione, in cui il suo club sicuramente proverà a duellare con Napoli e Juve per la vetta: "C'è grandissima fiducia, ci sono 90 minuti da giocare, una partita importantissima per tutti e ci rendiamo conto di questa responsabilità. Il pubblico ha dimostrato l'amore per il nostro club, speriamo di arrivare in Champions League. La prossima stagione ci sarà l'Inter del rispetto, un valore fondamentale per costruire qualcosa di importante".