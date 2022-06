Zaniolo a lavoro in attesa del mercato: Roma, Milan, Juve o Premier nel suo futuro

Nicolò Zaniolo da giorni è al lavoro per prepararsi alla prossima stagione. Il classe '99 sa che deve farlo visti i due infortuni

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Zaniolo da giorni è al lavoro per prepararsi alla prossima stagione. Il classe '99 sa che deve farlo visti i due infortuni che lo hanno tenuto lontano dai campi da gioco per un anno e mezzo. Il centrocampista della Roma è tornato al Kinemove Center di Pontremoli ed alterna il lavoro con il mare. Ma che cosa fa di preciso? Come riporta La Gazzetta dello Sport, i tre principi base sono il pallone, la corsa e lo spinning. Il suo futuro resta però da definire e lui aspetta l'offerta della Roma per rinnovare il contratto in scadenza nel 2024, ma Milan e Juventus potrebbero cambiare i piani, malgrado i giallorossi discuteranno di una cessione per almeno 50 milioni di euro. All'estero invece ci sono Newcastle e Tottenham, ma il ragazzo non gradisce particolarmente.