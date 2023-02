Zaniolo e la clausola per tornare in Italia: via d'uscita a 35 mln dal Galatasaray

Una clausola che varrà in estate e destinata a scendere tra i 28 e i 30 milioni nel 2024 e tra i 23 e 25 nel 2025.

"Zaniolo, clausola Milan. Roma, escamotage bonus per l'Inter" scrive Tuttosport. Nicolò Zaniolo oggi firmerà il nuovo contratto che lo legherà fino al 2027 al Galatasaray. Accordo da 15 milioni di euro di parte fissa più bonus facilmente raggiungibili fino a un massimo di 23 milioni di euro (un modo questo, scrive il quotidiano "per abbassare la quota da girare all’Inter, vista la percentuale del 15% sulla futura rivendita detenuta dai nerazzurri e che si calcola sul fisso").

Nell'intesa anche una clausola rescissoria da 35 milioni. Una specie di “via d’uscita” per tornare in Italia, con il Milan sempre sullo sfondo. Una clausola che varrà in estate e destinata a scendere tra i 28 e i 30 milioni nel 2024 e tra i 23 e 25 nel 2025.