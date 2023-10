Zaniolo esalta Spalletti: "Dice le cose in faccia. Nel calcio non è facile trovare persone così..."

L'attaccante dell'Aston Villa e della Nazionale Nicolò Zaniolo ha rilasciato una intervista al quotidiano 'La Repubblica'

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attaccante dell'Aston Villa e della Nazionale Nicolò Zaniolo ha rilasciato una intervista al quotidiano 'La Repubblica'. Il calciatore classe '99 ha parlato del suo rapporto con Luciano Spalletti, commissario tecnico dell'Italia già incrociato ai tempi dell'Inter: "All’Inter non ero pronto. Qui mi è sembrato subito un allenatore diretto, preparatissimo, che sa cosa vuole che tu faccia in campo. Se vai bene te lo dice, se è male te lo dice in faccia.

Preferisco che una persona mi dica 'Sei scarso', piuttosto che ti prometta mille cose e non mantenga nulla. Molti lo fanno, lo hanno fatto e lo faranno sempre, nel calcio. Non è facile trovare persone come Spalletti".