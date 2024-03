"Zaniolo una vergogna, rimandiamolo in Turchia". Tfosi Aston Villa furiosi con l'azzurro

L’avventura in Inghilterra di Nicolò Zaniolo non sta procedendo secondo le aspettative con i tifosi dell’Aston Villa che non perdono occasione per criticare

L’avventura in Inghilterra di Nicolò Zaniolo non sta procedendo secondo le aspettative con i tifosi dell’Aston Villa che non perdono occasione per criticare le prestazioni dell’attaccante azzurro etichettandolo come “uno dei peggiori acquisti di sempre” e chiedendo con forza di “rimandarlo in Turchia”. Dopo la sconfitta per 4-0 contro il Tottenham l’ex romanista è tornato sul banco degli imputati per il suo atteggiamento troppo mollo e per il suo rendimento.

Zaniolo infatti ha giocato 31 gare con la maglia del club inglese, dove è arrivato in prestito dal Galatasaray, giocando però appena 1058’ (34’ a partita) con due gol appena all’attivo. Numeri che fanno pensare che la sua avventura in Inghilterra sia finita e che sarà difficile anche per il Galatasaray trovargli una nuova sistemazione dopo una stagione così deludente.

Sui social intanto i tifosi dei Villans si scatenano nelle critiche. “Se non hai intenzione di correre e di metterti in gioco, tornatene al Gala. - scrive un utente – Devi essere pronto a lottare per la maglia”. “Oggi è stato assolutamente pessimo, gli ho dato tempo e ho avuto pazienza, ma non fare una corsa all’indietro quando sei in campo da 10 minuti è una vergogna”, gli fa eco un altro. “Zaniolo è il peggior giocatore dell’Aston Villa che abbia mai visto. È assolutamente inutile, non sa fare nulla”.

Ironia anche sul suo ingresso in campo al 58° con la squadra sotto di due reti contro i londinesi: “Dobbiamo segnare e mettiamo dentro Zaniolo?".