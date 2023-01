Zanoli: “Non mi aspettavo di lasciare Napoli a gennaio, Samp prima scelta. Sugli obiettivi…”

Alessandro Zanoli, ex terzino del Napoli ora in prestito alla Sampdoria, ha rilasciato le prime parole da giocatore blucerchiato al canale ufficiale del club

Alessandro Zanoli, ex terzino del Napoli ora in prestito alla Sampdoria, ha rilasciato le prime parole da giocatore blucerchiato al canale ufficiale del club: "Le mie prime sensazioni sono positive. Ho trovato un bellissimo ambiente, una società pronta e che vuole dimostrare il suo valore, che la classifica non sta risaltando. Sono qui per dare il massimo e sicuramente mi metterò a disposizione.

La trattativa? L'ho saputo 2 settimane fa dal mio procuratore. Sono subito rimasto colpito perché non mi aspettavo di andare via a gennaio da Napoli, ma sicuramente è stata la mia prima scelta questa squadra. Il mio percorso è iniziato nel 2021 con Spalletti al Napoli, io arrivavo dalla Serie C e non pensavo di restare, invece il mister mi ha voluto tenere per giocarmi le mie carte. Con qualche infortunio ho avuto delle opportunità contro Fiorentina e Atalanta.