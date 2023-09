Zapata risponde a Lukaku, Roma rimontata dai granata: finisce 1-1 a Torino

Finisce 1-1 la sfida tra Torino e Roma, nel segno dei due centravanti, protagonisti attesi.

Equilibrio, emozioni (soprattutto nella ripresa) e un risultato tutto sommato giusto. Finisce 1-1 la sfida tra Torino e Roma, nel segno dei due centravanti, protagonisti attesi: Lukaku illude la Roma, Zapata la gela nel finale.

Una partita intensa, combattuta, giocata su un campo in condizioni tutt'altro che perfette. Leggera supremazia dei padroni di casa nel primo tempo: i granata sfruttano le iniziative di Lazaro e Bellanova sulle corsie laterali e sfiorano il vantaggio con Zapata, il cui colpo di testa dopo pochi minuti è ben respinto da Rui Patricio. La risposta della Roma è affidata a Lukaku, che vede Milinkovic-Savic fuori dai pali e, da posizione defilata, cerca il palo lungo alla sinistra del portiere ma manda fuori di poco.

Si gioca uomo contro uomo, con Buongiorno sempre attento sul centravanti belga. La Roma sceglie di attaccare prevalentemente per vie centrali; le fatiche europee si fanno sentire ma Mourinho non cambia nessuno all'intervallo. Anzi, nella ripresa sono i capitolini a fare la partita e rendersi pericolosi: Lukaku fa le prove tecniche, Cristante colpisce un palo, poi arriva il gol che sblocca la sfida: un rimpallo premia Big Rom, che usa magnificamente il fisico, si gira e non lascia scampo a Milinkovic-Savic, festeggiando al meglio la centesima partita in Serie A.