Zapata va ko: ora è l'Atalanta a pensare a Diego Costa

Il problema muscolare all'adduttore della gamba sinistra ha messo ko Zapata dopo appena 14 minuti in campo nel corso dell'ultima giornata di campionato. Il giocatore, volato in Finlandia da uno dei luminari nel campo dei tendini e dei muscoli, sarà valutato nella speranza di scongiurare l'operazione. Nelle ultime ore, al netto del forfait del colombiano, all'Atalanta è stato accostato il nome di Diego Costa.

L'attaccante brasiliano, attualmente svincolato, potrebbe prendere il posto di Zapata nel finale di campionato. La sensazione è però quella che la società voglia almeno aspettare il responso sulle condizioni del suo giocatore, per poi eventualmente valutare un sondaggio nel mercato svincolati. Il 33enne brasiliano naturalizzato spagnolo potrebbe sicuramente fare a caso della Dea che però potrebbe sfruttarlo solo in campionato, visto che la lista Champions è già stata consegnata. Come riportano le colonne di Tuttosport, quel che è certo è che uno come Diego Costa sarebbe sicuramente prezioso.