Zazzaroni a sorpresa: "Allegri geniale, ma limiti Juve superiori alle sue capacità"

Ivan Zazzaroni scrive sul Corriere dello Sport: "Allegri geniale ma limiti Juve superiori alle sue capacità". La Juventus ha perso per 2-1 contro il Benfica e ha compromesso la qualificazione ai gironi. "Si accettano miracoli. Ma, per dirla alla Oscar Wilde, non credo ai miracoli: ne ho già visti troppi" ha scritto il giornalista. La Juve ha trovato un avversario che sta decisamente meglio e "dopo una ventina di minuti ha conosciuto la sottomissione tecnica e atletica, soffrendo in particolare gli strappi di David Neres e la lucidità di Joao Mario". Tante critiche sono piovute addosso ad Allegri. Questo il pensiero di Zazzaroni: "Considero Allegri uno degli allenatori più geniali del calcio europeo, temo tuttavia che i limiti di questa Juve siano superiori alle sue capacità: pochi meritano la titolarità, troppo ridotte le distanze tra un giocatore e l’altro. Per questo lui cambia tanto, troppo. Forse è il caso di definire gerarchie più chiare, fare scelte decise, anche per limitare gli stati confusionali".