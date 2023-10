Zazzaroni su Mourinho: "Assurdo pensare di esonerarlo, in due anni ha fatto miracoli"

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni scrive in primo piano sulla notizia del possibile arrivo di Flik sulla panchina della Roma

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni scrive in primo piano sulla notizia del possibile arrivo di Flik sulla panchina della Roma: "L’avventura di Mourinho in giallorosso è a tempo: se domani dovesse perdere col Cagliari di Ranieri (a proposito di destini incrociati), ultimo appuntamento prima della sosta per gli impegni delle nazionali, la parentesi più temuta dagli allenatori a rischio, lo Special andrebbe incontro al licenziamento e la squadra sarebbe immediatamente affidata a un’altra guida.

Tedesca. Una situazione assurda e paradossale, se si considerano i miracoli compiuti negli ultimi due anni dall’allenatore portoghese, amato e seguitissimo dalla tifoseria: giovedì, col Servette, l’Olimpico ha registrato il trentasettesimo esaurito tecnico consecutivo con 57mila presenze (6mila biglietti non erano stati posti in vendita)".