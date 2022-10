Zazzaroni sul Cds: "L'inconsistenza di Abraham sta diventando un problema serio per Mou"

"Un’altra beffa, per certi versi simile a quella atalantina". Dalle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni sintetizza così la serata della Roma

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

"Un’altra beffa, per certi versi simile a quella atalantina". Dalle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni sintetizza così la serata della Roma contro il Betis, sottolineando come "il secondo tempo" sia "stato tutto" dei giallorossi. Resta però preoccupante, a giudizio del giornalista, il rapporto tra gli expected goal e le reti segnate: "Soprattutto l’inconsistenza di Abraham sta diventando un problema serio per Mourinho, che giustamente continua a dargli fiducia. Dybala, pur se in piena luce, non può bastare, così come la Roma non può pensare di poterla risolvere solo su palla inattiva".