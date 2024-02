Zerbin subito lanciato dal 1' da Palladino: sarà titolare col Monza per la prima volta

Fonte: ANSA

(ANSA) - MONZA, 01 FEB - Si giocano le proprie carte dall'inizio, Milan Djuric e Alessio Zerbin. Gli ultimi due acquisti del mercato del Monza, entrati a partita in corso durante la gara interna con il Sassuolo dello scorso turno, dovrebbero poter scendere in campo dal primo minuto nella partita dei biancorossi, in programma sabato alle 15 a Udine. Raffaele Palladino, dopo aver concesso il lunedì di riposo ai suoi, schierando dal primo minuto l'ex attaccante del Verona (potrebbe giostrarsi in corso d'opera la doppia staffetta nelle due posizioni in trequarti: quella tra Dany Mota Carvalho e Valentin Carboni, ma anche quella tra Andrea Colpani e Daniel Maldini. Ciò consentirebbe a Zerbin - giocatore duttile, che può giocare anche sottopunta, secondo le indicazioni dell'allenatore del Monza - sulla fascia opposta di Patrick Ciurria, in vantaggio su Pedro Pereira e Samuele Birindelli.

Al Monza mancherà sicuramente Samuele Vignato, ancora alle prese con la pubalgia che ne ha condizionato sin qui l'intera stagione, mentre restano da valutare le condizioni di Roberto Gagliardni, che nei giorni scorsi stava ancora smaltendo l'ematoma alla caviglia per il quale aveva saltato la sfida con il Sassuolo. In difesa, chance dal primo minuto anche per Armando Izzo, che proprio in corrispondenza della sfida all'Udinese nel girone di andata aveva iniziato il proprio calvario fisico, con l'intervento per l'asportazione di un neuroma di Morton. (ANSA).