Zero emozioni al Mapei Stadium: tra Sassuolo e Juve è 0-0 al 45'

Primo tempo piuttosto avaro di emozioni al Mapei Stadium. Sassuolo e Juventus si studiano a lungo e cercano gli spiragli giusti per creare occasioni pericolose, ma gli attaccanti fanno fatica a ricevere rifornimenti. I neroverdi, più intraprendenti, sprecano diversi contropiedi interessanti e si fanno vedere con una conclusione di Bajrami, mentre gli ospiti, come spesso accade, pensano più che altro alla fase difensiva e provano a sfruttare i calci piazzati. La coppia Milik-Vlahovic non punge, buona la prova del giovane Barbieri, che contiene senza troppi problemi lo spauracchio Laurienté.