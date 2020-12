Zero emozioni al Tardini: è 0-0 tra Parma e Benevento

E' terminata Parma-Benevento, gara valida per la decima di campionato col risultato di 0-0. La partita, come da pronostico, è equilibrata, la partita offre poco spettacolo, le due squadre lottano in mezzo al campo e si affidando a giocate sporadiche. Come quella di Kurtic alla mezz'ora: lo sloveno prende la mira e calcia dal limite dell'area, ma la sua conclusione viene deviata in corner da Tuia. La gara si anima nel finale, il Benevento si rende pericoloso in due occasioni. Prima un insidioso cross di Improta, sul quale Busi ci mette una pezza favorendo l'uscita di Sepe. Qualche minuto più tardi è la volta di Lapadula, che scappa in contropiede, si accentra e calcia: la palla finisce sul fondo di pochissimo.