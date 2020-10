Zero emozioni e gol a San Siro, terminato il primo tempo

Termina 0-0 uno scialbo primo tempo a San Siro tra Inter e Parma, match valido per la sesta di campionato. Il Parma ha coraggio nel provare a impostare l'azione dal basso, ma la regia è lenta e macchinosa e fatica a trovare gli avanti. Meglio quando prova a ripartire in verticale mentre l'Inter, partita forte e tambureggiante, rallenta e fatica poi negli ultimi venticinque metri. Barella padrone del centrocampo mentre Eriksen è spento e Perisic, giustappunto, davanti sembra fuori dal suo habitat naturale. E nonostante un tentativo di Hakimi in chiusura di primo tempo, è sempre 0-0 al duplice fischio.