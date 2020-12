Zero gol a Udine all'intervallo: problemi al ginocchio per De Paul

Termina 0-0 il primo tempo dell'anticipo del turno infrasettimanale tra Udinese e Crotone, dodicesima di Campionato. Meglio l’Udinese più pericoloso, in una prima frazione di gioco decisamente equilibrata. I friulani vanno anche a segno al 21’ con Pussetto, ma la rete è annullata per evidente posizione irregolare dell’argentino sul tocco morbido del connazionale De Paul. Brivido per l’Udinese e Gotti nel finale: De Paul si accascia a terra lamentando un dolore al ginocchio destro. Da capire se l’argentino, rientrato in campo visibilmente in difficoltà, sarà in grado di continuare la partita nella ripresa.