Zero occasioni e poche emozioni: primo tempo a reti bianche all'Arechi

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce 0-0 all'Arechi il primo tempo tra Salernitana e Roma. Gara molto bloccata, dove la Roma prova a tenere in mano il dominio del gioco e la Salernitana cerca di sfruttare le ripartenze. Giallorossi che faticano a trovare Lukaku e Dybala davanti. Meglio i granata in questo avvio: molto solidi e più propositivi, trovando anche tre volte il tiro nella porta avversaria. Per il momento nessuna delle due squadre ha trovato lo spunto giusto, ancora zero palle gol e pochi tiri nello specchio. Si attendono dei cambi nella ripresa che possano dare una svolta al match.