Zhang smentisce i rumors sulla cessione dell'Inter: "Notizia senza fondamento!"

(ANSA) - MILANO, 02 GEN - Il presidente dell'Inter Steven Zhang smentisce le voci sulla possibile cessione del club nerazzurro. "In merito ad alcune speculazioni pubblicate in data odierna - si legge in una nota del club -, con particolare riferimento alle ipotesi di cessione di FC Internazionale Milano, il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente quanto erroneamente riportato e precisa che si tratta di notizie prive di ogni fondamento". (ANSA).