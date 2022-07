Zielinski per il post-Milinkovic? L'idea c'è, ma per ora la Lazio non ha offerte per il serbo

In Premier League si sono fatti avanti Arsenal e Newcastle, ma il giocatore vuole una piazza più ambiziosa e quindi occhio al Manchester United

Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic resta un rebus in casa Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, al momento non sono arrivate offerte ufficiali per il centrocampista serbo, che pur avendo già espresso il desiderio di provare una nuova avventura continua a dare tutto per la maglia biancoceleste. Non esiste una deadline di mercato e Mateja Kezman, agente di SMS, vuole tenere ogni pista aperta.

In Premier League si sono fatti avanti Arsenal e Newcastle, ma il giocatore vuole una piazza più ambiziosa e quindi occhio al Manchester United dopo il "no" di Frenkie de Jong a mister Ten Hag. Tare negli scorsi mesi aveva sondato anche la pista Chelsea, senza però registrare - almeno finora - alcuna accelerata.