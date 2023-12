Zirkzee dribbla anche le voci sul futuro: la risposta sul mercato è chiara

Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna, ha parlato al consueto appuntamento con il Bfc Week, tornando sulla vittoria contro la Salernitana

Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna, ha parlato al consueto appuntamento con il Bfc Week, tornando sulla vittoria contro la Salernitana: "Sono felice per questi tre punti ottenuti, era importante vincere in trasferta. La vittoria ce l’avevano tolta nei minuti finali a Lecce, per questo vincere contro la Salernitana ci ha portato grande gioia. Abbiamo davanti un calendario molto difficile, ora testa alla Roma".

Quanto è importante per lei segnare?

"Per un attaccante è molto importante fare gol, ma per me la cosa che conta maggiormente è vincere, più che segnare. Non penso di essere più importante di altri, è solo una statistica. La cosa da sottolineare è invece il fatto che abbiamo perso solo due volte fino a questo momento, solo altre due squadre hanno fatto come noi".

Che futuro pensa per se stesso?

"Quest’estate sono tornato con la mente libera, sto benissimo qui. L’anno scorso mi è servito da ambientamento. A Bologna mi sento come a casa mia. So cosa chiede Thiago Motta a me e a tutto il gruppo, io penso solo a vincere con questa maglia".